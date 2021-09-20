МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Биткоин сохраняет шансы обновить исторический максимум до конца года, несмотря на риски коррекционного снижения к отметке в 40 000 долларов, такой прогноз дал РИА Новости ведущий аналитик инвестиционного оператора 8848 Invest Виктор Першиков. Биткоин за сутки подешевел на 5%

"Несмотря на риски коррекции, сохраняются шансы обновления исторического максимума по биткоину до конца года. Снижение к отметке 40 000 долларов в рамках коррекции не приведёт к обвалу цен, так как в целом он-чейн метрики (криптовалютные транзакции в блокчейне – ред.) указывают на здоровую ситуацию в криптовалюте, причём крупные участники рынка продолжают накапливать биткоин на кошельках, не распродавая его", — считает Першиков.

На 12.26 мск биткоин торгуется у отметки 45 095 долларов, следует из данных биржи Binance. Исторический максимум стоимости биткоина был достигнут 14 апреля 2021 года и составил 64 854 доллара.

На этой неделе курс биткоина будет находиться под давлением, что может вызвать коррекцию до уровня 40 000 долларов, отмечает эксперт. Основной негатив, по его мнению, исходит от регуляторов и финансовых властей США. "Так, CFTC (Commodity Futures Trading Comission, комиссия по торговле товарными фьючерсами – ред.) США намерена расследовать случаи инсайдерской торговли и манипуляций на рынке со стороны крупнейшей криптобиржи Binance. Помимо этого, в ближайшее время будет представлен очередной инфраструктурный план Конгрессом США в объеме 3,5 триллиона долларов, поправки которого будут распространены на операции с криптовалютами", — добавляет эксперт. Эксперты предрекли биткоину взлет на следующей неделе

Несмотря на отсутствие прямого фундаментального негатива, эти факторы заставляют инвесторов нервничать, а тот факт, что биткоину никак не удаётся закрепиться выше уровня 50 000 долларов, уменьшает число участников с длинными маржинальными позициями, без которых сильный рост в ближайшее время маловероятен, считает Першиков.

"Также сектор NFT, рост токенов и проектов которого поддерживал крипторынок летом, оказался на грани пузыря: больше 75% токенов на крупнейших NFT-биржах не активны, что указывает на резкое снижение интереса инвесторов к данному типу активов. В случае обвала NFT-токенов это может негативно отразиться на общей капитализации крипторынка", — заключает эксперт.

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