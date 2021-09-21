МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ / Dow Jones. Биткоин снизился, но держится выше внутридневных минимумов, после того как перспектива краха китайской China Evergrande Group уронила его вместе с другими рискованными активами. Биткоин за сутки подешевел на 5%

Биткоин торговался с понижением на 3,76%, на уровне 43 151 доллар. Минимум, который был достигнут за последние 24 часа, составил 40 267 долларов. На это указывают данные CoinDesk. Однако за истекший период текущего года биткоин вырос более чем на 48%.

Эфириум, вторая по значимости криптовалюта, упал в цене на 2,74%, до 3 047 долларов. Более мелкие криптовалюты тоже подешевели.

Криптовалюты резко упали в понедельник вместе с фондовыми рынками, которые продемонстрировали самое сильное снижение за несколько месяцев.

Это падение криптовалют, очевидно, вызвано широкомасштабным нежеланием инвесторов рисковать, так как не существует прямой связи между компанией Evergrande и рынком криптовалют.

Во вторник фондовый рынок постепенно восстанавливается. Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average выросли на 333 пункта после падения индекса в понедельник на 614 пунктов, до 33 970, а фьючерсы на индексы S&P 500 и Nasdaq также выросли после самого сильного однодневного падения соответствующих индексов с мая.

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