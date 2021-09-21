МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. США ввели санкции против зарегистрированной в РФ и Чехии платформы по обмену криптовалюты SUEX OTC S.R.O.​​​, сообщило во вторник министерство финансов США.

Компания, которая, по данным Вашингтона, зарегистрирована в Москве и Праге, попала в санкционный список по подозрению в причастности к обеспечению финансовых операций хакерами, специализирующимися на шантаже и требовании выкупа от пострадавших.

"SUEX была вовлечена в незаконное получение средств по меньшей мере в восьми вариантах вымогательства. Анализ известных транзакций SUEX свидетельствует, что 40% всех известных переводов на платформе связаны с преступной деятельностью", — говорится в заявлении министерства финансов США.

В результате санкций, сообщает ведомство, собственность и активы компании на территории США заблокированы, гражданам США запрещено взаимодействие с платформой.