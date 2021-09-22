МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Биткоин может достичь отметки 48 400 долларов, а Ethereum вырасти в стоимости до уровня 3 400 долларов до конца этой недели, несмотря на негативную динамику на криптовалютном и фондовом рынке, заявил РИА Новости руководитель компании J2TX Артем Моисеев. Эксперт объяснил, какие страны могут признать биткоин

"Согласно техническому анализу, цена Ethereum находится в зоне перепроданности — исторически стоимость инструмента всегда разворачивалась после ее достижения. До конца этой недели монета, по нашим прогнозам, может вырасти до 3 400 долларов", — полагает Моисеев. Эксперт добавляет, что в случае разворота к росту ближайшая цель биткоина до конца текущей недели составляет 48 400 долларов.

Моисеев отмечает, что крипторынок прошел серьезное испытание после коррекции индексов акций, которые, в свою очередь, снижались из-за опасений дефолта крупнейшего китайского строительного конгломерата Evergrande с объемом долга более 1,5% ВВП КНР.

"Кроме того, в последнее время наблюдается сильная положительная корреляция криптовалют и индекса Nasdaq. Ранее предполагалось, что ограниченный майнинг биткоина является защитой от инфляции из-за необеспеченной эмиссии центральных банков, однако статистических подтверждений этому эффекту нет и, вероятно, фондовый рынок будет определять динамику крипторынка", — заключает эксперт. Эксперты назвали криптовалюты с высоким потенциалом роста до конца года

Ethereum c максимумов сентября снизился примерно на 34%, а биткоин — на 25%. На 08.33 мск биткоин торговался у отметки 42 080 долларов, а Ethereum — 2 880 долларов, следует из данных биржи Binance.

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