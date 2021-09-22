МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Стоимость биткоина снижается в среду примерно на 2%, при этом ночью стоимость криптовалюты опускалась ниже отметки в 40 тысячи долларов впервые с начала августа, свидетельствуют данные торгов. Эксперт спрогнозировал курс биткоина к концу недели

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.18 мск снижался в цене на 1,8% — до 42,02 тысячи долларов. При этом минимальная цена в ходе торгов за сутки составляла 39,6 тысячи долларов. Таким образом, ниже 40 тысяч долларов показатель опустился впервые с 6 августа.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 1,89% — до 42,03 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Эксперты полагают, что снижение стоимости биткоина связано с общим негативным настроем инвесторов относительно рисковых активов. "Ценовое движение демонстрирует, что биткоин не застрахован от распродажи рискованных активов на традиционных рынках", — сказал агентству Блумберг соучредитель крипто-кредитора Nexo Антони Тренчев (Antoni Trenchev).

В феврале начался активный рост стоимости биткоина, в марте он стоил дороже 60 тысяч долларов, а в апреле был достигнут исторический рекорд в 64,85 тысячи долларов. В мае криптовалюта потеряла треть стоимости: цена биткоина упала до 37,3 тысячи долларов с 57,7 тысячи, за лето его цена поднялась на четверть, до 47 тысяч долларов. С начала сентября стоимость биткоина показывает снижение примерно на 11%.

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