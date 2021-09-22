МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Американский минфин впервые ввел санкции против сервиса по обмену криптовалюты.

Как говорится в распространенном на сайте министерства финансов США заявлении, ограничения коснулись платформы SUEX OTC S.R.O.

Эта компания зарегистрирована в Москве и Праге.

По мнению минфина, 40% переводов на этой платформе были связаны с преступной деятельностью хакеров, действовавших при помощи программ-вымогателей.

"SUEX содействовала транзакциям с незаконными финансовыми поступлениями, полученными как минимум от восьми способов вымогательства", — отмечает минфин.

Санкции, которые введены против компании, предусматривают блокировку ее активов на территории США.

В том числе, гражданам США запрещено взаимодействовать с сервисом.