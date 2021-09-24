МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Майнинг биткоина наносит вред экологии и опасен для планеты гораздо меньше, чем принято считать, считает эксперт CoinDesk Исайя Дуглас.

По его мнению, ущерб от энергопотребления преувеличен, в производстве криптовалюты используются возобновляемые источники энергии, а участники крипторынка стараются снизить углеродные выбросы в мире.

Автор колонки сравнивает также по экологичности производство цифровых денег с традиционными, приводя данные исследования Хасса МакКука, который добывает криптовалюту.

По его словам, майнинг криптовалюты — это менее чем 5% от углеродных выбросов глобального финансового рынка.

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