МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Цена биткоина может вырасти до 49 тысяч долларов на следующей неделе при положительной рыночной конъюнктуре, сказал РИА Новости руководитель компании J2TX Артем Моисеев.

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Биткоин сейчас торгуется чуть выше 43 тысяч долларов, следует из данных биржи Binance.

"После коррекции на 10% цена биткоина начала вновь восстанавливаться. По нашим прогнозам, на следующей неделе при положительной рыночной конъюнктуре стоимость инструмента может достигнуть 49 000 долларов", — предполагает Моисеев.

"Трейдеры все чаще признают криптовалюту достаточно интересным активом для инвестирования, из-за чего появляется корреляция с общерыночными тенденциями. Прошедшая неделя для фондовых рынков ознаменовалась коррекцией. Причины для нее скорее технического плана: перекупленность рынков с точки зрения индикаторов и осторожность инвесторов в преддверии заседания ФРС США", — поясняет он.

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Моисеев заключает, что с фундаментальной точки зрения экономика восстанавливается уверенными темпами и предпосылок для обвала фондовых рынков нет. Поэтому он считает целесообразным искать точки входа в длинные позиции на криптовалютном рынке.

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