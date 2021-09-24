МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Цена биткоина может вырасти до 49 тысяч долларов на следующей неделе при положительной рыночной конъюнктуре, сказал РИА Новости руководитель компании J2TX Артем Моисеев. Первый сервис по обмену криптовалюты попал под санкции США

Биткоин сейчас торгуется чуть выше 43 тысяч долларов, следует из данных биржи Binance.

"После коррекции на 10% цена биткоина начала вновь восстанавливаться. По нашим прогнозам, на следующей неделе при положительной рыночной конъюнктуре стоимость инструмента может достигнуть 49 000 долларов", — предполагает Моисеев.

"Трейдеры все чаще признают криптовалюту достаточно интересным активом для инвестирования, из-за чего появляется корреляция с общерыночными тенденциями. Прошедшая неделя для фондовых рынков ознаменовалась коррекцией. Причины для нее скорее технического плана: перекупленность рынков с точки зрения индикаторов и осторожность инвесторов в преддверии заседания ФРС США", — поясняет он. Биткоин защитили от подозрений в экологической угрозе для планеты

Моисеев заключает, что с фундаментальной точки зрения экономика восстанавливается уверенными темпами и предпосылок для обвала фондовых рынков нет. Поэтому он считает целесообразным искать точки входа в длинные позиции на криптовалютном рынке.

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