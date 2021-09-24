МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. За час цена биткоина обрушилась более чем на 3 тысячи долларов (6%) после заявления Народного банка Китая (НБК) о введении полного запрета на все криптовалютные транзакции. На 13:10 мск первая криптовалюта торгуется на уровне 42,5 тысяч долларов. Об этом сообщает РБК. Китай подтвердил нелегальность операций с криптовалютой

Напомним, что, согласно заявлению регулятора, все транзакции с использованием биткоина и других цифровых активов, включая стейблкоины, классифицируются как незаконная финансовая деятельность. Вне закона оказались и услуги, которые предоставляют криптовалютные биржи жителям Китая.

На фоне снижения стоимости биткоина опустились в цене и альткоины. Так, цена Ethereum за час снизилась на 7%, стоимость Cardano и Binance Coin упала на 6%. Из ста крупнейших по капитализации криптовалют за последний час больше всех подешевел токен криптовалютной биржи Huobi (снижение на 15%).

После заявлений НБК снизились и котировки некоторых криптокомпаний. Например, стоимость акций криптобиржи Coinbase на премаркете США упала на 2%, до 237,5 долларов. Акции компаний MicroStrategy и Square в моменте снижались на 1%, однако позже отыграли падение.

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