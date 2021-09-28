МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Криптовалюта Ethereum при сохранении позитивного новостного фона может достичь отметки 3 170 долларов на этой недели, сказал РИА Новости руководитель компании J2TX Артем Моисеев.

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"Цена Ethereum находится выше скользящих средних за 100 и 200 дней (технические индикаторы — ред.), и в случае благоприятного новостного фона она может вернуться к локальным максимумам в районе 3 170 долларам", — считает Моисеев.

К 15.55 мск Ethereum на крупнейшей криптовалютной бирже Binance снижался на 5,8% и торговался возле отметки 2 900 долларов. Биткоин на крупнейшей криптовалютной бирже Binance снижался на 4,2% и торговался возле отметки 41 820 долларов. Динамика приводится за сутки.

Он отмечает, что за неделю рынок криптовалюты получил приток в размере 95 миллионов долларов: биткоин — 50 миллионов, а Ethereum 29 миллионов. Моисеев считает, что продолжающийся приток предполагает, что недавние запреты в Китае цифровых активов рассматривались инвесторами как возможности для покупок.

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"На прошлой неделе проходила экспирация фьючерсов на криптовалюты, потому и наблюдалась их повышенная волатильность. Криптобиржи сообщали, что страйки (цена исполнения — ред.) с наибольшим количеством открытого интереса по Bitcoin составляли 44 000 долларов, а по Ethereum — 2 880 долларов. Резкое снижение котировок на прошлой неделе могло быть связано с манипуляцией продавцов опционов, которые сделали все, чтобы уйти от поставки монет по невыгодным ценам", — делает вывод эксперт.

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