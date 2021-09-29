МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Крупнейшая китайская интернет-компания Alibaba запретит продажу оборудования для майнинга криптовалют на своей платформе, говорится в сообщении компании. Эксперт объяснил, зачем власти Китая усиливают контроль за криптовалютой

"Alibaba запретит продажу оборудования для майнинга криптовалют в дополнение к запрету на продажу виртуальных валют, таких как биткоин, Litecoin, BeaoCoin, QuarkCoin и Ethereum", — сообщила Alibaba.

Alibaba уточняет, что ограничения связаны с ужесточением политики со стороны властей Китая в отношении криптовалют. Под запрет на продажу также попадут аппаратное и программное обеспечение, используемые для получения виртуальных валют, а также учебные пособия.

Запрет вступит в силу 8 октября 2021 года. За уклонение от правил и преднамеренное искажение информации о продукте Alibaba будет налагать на продавца штрафы и, в зависимости от серьезности нарушения, ограничивать деятельность на платформе вплоть до блокировки учетной записи.

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