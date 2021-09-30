МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Аферы с криптовалютами за период с мая по август 2021 года в 10% от всех выявленных случаях происходили в России, говорится в отчете международного разработчика антивирусных решений ESET.

"На сегодня каждая десятая афера с криптовалютами происходит в России (10% от всех выявленных случаев), на втором месте Перу (6,8% от общего числа), на третьем месте США (5,3%)", — сообщается в отчете. В целом во всем мире за указанный период наблюдается снижение криптовалютных угроз на 23,6%, в текущем году это произошло на фоне падения курсов Bitcoin, Monero и Ethereum в мае.

Компания отмечает, что самым распространенным способом обмана является подделка сайтов инвестиционных площадок, на которые инвесторов заманивают с помощью агрессивных рекламных инструментов. Кроме того, обнаружен рост популярности метода с привлечением имен знаменитостей, которые якобы покупают криптовалюту.

Площадками распространения программного обеспечения, разработанного с целью похищения криптовалют или захвата устройств пользователей для незаметного майнинга, остаются сайты с контентом для взрослых, бесплатные порталы потоковой передачи данных, торрент-сайты и тематические криптовалютные форумы.

"Хакеры тратят немалые средства, чтобы создать качественные подделки страниц известных людей в соцсетях, а затем от их имени устраивают рассылки на фишинговые ресурсы. Новых инвесторов просят внести депозит или сразу потратить большую сумму на приобретение криптовалюты", — рассказал руководитель лабораторий по обнаружению угроз ESET Иржи Кропач, слова которого приводятся в сообщении.