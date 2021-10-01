МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Американская криптобиржа Coinbase подверглась хакерской атаке, в рамках которой была украдена криптовалюта со счетов минимум 6 тысяч ее пользователей, сообщает Coinbase.

"К сожалению, в период с марта по 20 мая 2021 года вы оказались жертвами сторонней кампании по получению несанкционированного доступа к счетам клиентов Coinbase и выводу их средств с платформы… Как минимум с шести тысяч аккаунтов клиентов были украдены средства", — говорится в сообщении криптобиржи, обращенном к ее пользователям.

Coinbase предполагает, что злоумышленники использовали фишинговые атаки или иные методы социальной инженерии, чтобы получить доступ к адресам электронной почты, номерам телефонов и паролям пользователей. При этом у Coinbase нет никаких доказательств того, что третья сторона получила эти данные от самой криптобиржи.

В случае с клиентами, которые используют SMS для двухфакторной аутентификации, третья сторона воспользовалась недостатком системы Coinbase подтверждения личности. После того как криптобиржа узнала об инциденте, протоколы восстановления учетной записи через SMS были обновлены.

Криптобиржа также сообщает, что всем пострадавшим клиентам будут перечислены средства, равные стоимости украденной с их счетов валюты. "Некоторым клиентам уже возмещены потери; мы позаботимся о том, чтобы все пострадавшие клиенты получили полную стоимость того, что потеряли. Вы должны увидеть это на своей учетной записи не позднее сегодняшнего дня", — указывает Coinbase.

Американская биржа криптовалют Coinbase основана в 2012 году. На платформе Coinbase торгуются Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты. Штат компании составляет более двух тысяч сотрудников, работает более чем в ста странах.