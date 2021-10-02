МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. В Сальвадоре, в котором биткоин признан официальным платежным средством, начали добывать криптовалюту с помощью энергии вулкана. Президент страны Найиб Букеле сообщил в своем Twitter, что удалось добыть 0,00599179 биткоина (около 269 долларов).

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Майнинговые установки, работающие на энергии вулкана, находятся еще на стадии тестирования.

На момент признания биткоина официальным платежным средством, Сальвадор располагал 550 биткоинами (около 26 миллионами долларов).