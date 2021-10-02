МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. В Сальвадоре, в котором биткоин признан официальным платежным средством, начали добывать криптовалюту с помощью энергии вулкана. Президент страны Найиб Букеле сообщил в своем Twitter, что удалось добыть 0,00599179 биткоина (около 269 долларов).
Сальвадор еще называют "страной вулканов". Как сообщает CNBC, почти 25% электроэнергии, произведенной в стране, приходится на геотермальную энергию.
Майнинговые установки, работающие на энергии вулкана, находятся еще на стадии тестирования.
На момент признания биткоина официальным платежным средством, Сальвадор располагал 550 биткоинами (около 26 миллионами долларов).
https://1prime.ru/cripta/20211002/834856370.html
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