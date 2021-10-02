МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. У биткоина много общего с золотом, пишут "Известия", цитируя аналитика Данатар Атаджанов из OXLY.IO.

"Его так же сложно и дорого добыть, его невозможно подделать, его наличие жестко ограничено, он не портится и может храниться неограниченное количество времени, его легко разделить на части и передать", — сказал собеседник издания, но вместе с тем отметил главное отличие — высокую волатильность криптовалюты.

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Издание обращает внимание и на другой риск, связанный с процессом конвертации биткоина в традиционную валюту и обратно, а также отсутствие правового регулирования в криптовалютной сфере.

"Любая подобная сделка находится в "серой зоне" со всеми сопутствующими рисками: недобросовестность контрагента, отсутствие судебной защиты и т.д. По этой причине либо вы принимаете этот риск, либо делаете сделки на внешних регулируемых рынках, либо отказываетесь от этой идеи вовсе. Безусловно, наличие таких альтернатив не способствует принятию биткоина как цифрового золота. Ведь драгоценный металл можно приобрести без каких-либо ограничений во всех развитых странах", — комментирует изданию директор по развитию Trading ViewВиталий Кирпичев.

Все собеседники газеты пришли к единому выводу, что использовать криптовалюту в качестве защитного актива очень рискованно.

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