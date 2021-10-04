МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Биткоин не является реальным конкурентом золота. Такое мнение высказал гендиректор крупнейшей российской золотодобывающей компании "Полюс" Павел Грачев в интервью РБК.

"При желании их можно сопоставить, но, конечно, природа их сильно разнится", — заявил топ-менеджер.

Грачев подчеркнул, что биткоин был создан именно как инструмент для расчетов, а не как средство накопления и сохранения капитала.

"Владельцы биткоинов или его эмитенты всеми силами пытаются приравнять биткоин к золоту, позиционировать его как инструмент накопления и сохранения, что, конечно, получается не очень успешно на фоне волатильности этого инструмента", — сказал он, добавив, что само золото — это "квази-деньги". Аналитик рассказал, что будет с биткоином на следующей неделе

Топ-менеджер уверен, что "биткоин и золото не конкуренты друг другу в долгосрочной перспективе". У них, по мнению Грачева, абсолютно разные группы инвесторов, которые со временем будут все больше отдаляться друг от друга.

Глава "Полюса" также рассказал, что у него самого нет биткоинов: "Я даже не знаю, где их купить". И золота — тоже: по словам топ-менеджера, "пока его покупка в России облагается НДС, инвестировать в приобретение физического металла не имеет смысла, проще купить акции золотой компании".

Тем не менее, Грачеву принадлежит 0,3218% "Полюса". Этот пакет стоит на Лондонской бирже около 71 миллионов долларов.