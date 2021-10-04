МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Ограничительные меры против криптовалют, которые были введены в Китае, сделали биткоин сильнее. Об этом пишет РБК со ссылкой на комментарий бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который он опубликовал в своем Twitter.

Последний напомнил о своей публикации от 13 марта 2020 года, в которой он сообщил, что впервые захотел купить первую криптовалюту. Эксперт объяснил, почему биткоин не заменит золото

"С тех пор биткоин подорожал почти в 10 раз, несмотря на скоординированную глобальную кампанию правительств по подрыву общественного понимания и поддержки криптовалюты", — констатировал Сноуден. Он добавил, что Китай ввел ограничительные меры против криптовалют, но это только укрепило этот актив.

В марте 2020 года стоимость биткоина снижалась до локального минимума ниже 4 тысяч долларов. С того момента цена актива выросла на 1225%. Сегодня, 4 октября, биткоин торгуется на уровне 47,7 тысяч долларов.

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