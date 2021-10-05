МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Курс биткоина во вторник днем растет более чем на 5%, стоимость криптовалюты превысила отметку в 50 тысяч долларов впервые с начала сентября, свидетельствуют данные торгов. Аналитики сравнили биткоин с золотом не в пользу криптоактива

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 12.43 мск биткоин дорожает на 5,16%, до 50,2 тысячи долларов. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растёт в цене на 5,17%, до 50,177 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

В начале сентября курс биткоина подскочил на новостях вокруг легализации этой криптовалюты в Сальвадоре и увеличении ее запасов в стране до 400 биткоинов (то есть около 20,5 миллиона долларов). 7 сентября биткоин достиг отметки в 52,9 тысячи долларов.

За первый квартал биткоин подорожал вдвое: до 58,7 тысячи долларов с примерно 29 тысяч по состоянию на конец 2020 года. В апреле был достигнут исторический рекорд в 64,85 тысячи долларов.

В мае криптовалюта потеряла треть стоимости: цена биткоина упала до 37,3 тысячи долларов с 57,7 тысячи, за лето его стоимость поднялась на четверть, до 47 тысяч долларов. В сентябре стоимость биткоина показала снижение примерно на 7%, в первый торговый день октября биткоину удалось отыграть потери прошлого месяца.

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