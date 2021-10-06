МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Часто бывает так, что в конце года рынок криптовалют показывает крупный рост. Например, в 2013 году стоимость первой криптовалюты за три месяца взлетела на 481%, с 132 до 767 долларов, на пике поднимаясь выше 1120 долларов. В 2017 году курс биткоина показал рост в 225%, установив на тот момент исторический максимум в 19,4 тысячи долларов. О том, по какому сценарию вероятнее всего будут развиваться события в ближайшие три месяца, подробно рассказали эксперты РБК.

"ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ НАСТРОЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ"

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев полагает, что "биткоин и другие криптовалюты вполне могут пойти в рост в четвертом квартале текущего года, если для этого сложится благоприятная обстановка". Эксперт, правда, акцентировал внимание на том, что возможность коррекции фондового рынка (а перспективы такого события растут с каждым днем, по мере сохранения высокой инфляции в США, что вынудит ФРС быстрее сворачивать мягкую монетарную политику) представляет собой опасность для цифровых активов.

"В случае начала коррекции на фондовых площадках биткоин и другие валюты начнут проседать вместе с ними, что уже было в этом году неоднократно", — отметил Деев.

Есть еще один фактор, который может негативно сказаться на рынке: Федрезерв (ФРС) готовится рассмотреть преимущества и перспективы введения в США собственной цифровой валюты. По мнению Деева, это означает, что в США может начаться такое же широкомасштабное наступление на крипторынок, как в Китае. Эксперт отметил, что криптоактивы, не регулируемые Центральным банком, становятся серьезным инструментом для ухода от уплаты налогов и составляют конкуренцию цифровому доллару (который, вероятно, ФРС и будет вводить в стране). Газовый переворот на валютном рынке: что ждет рубль, доллар и евро

"Все для рынка зависит от настроения регуляторов, от новостей относительно усиления регулирования. Если этих событий не будет, биткоин может вполне постепенно увеличиваться в стоимости и дойти до максимумов начала этого года", — спрогнозировал эксперт.

"МЫ ЖДЕМ НОВОГОДНЕЕ РАЛЛИ"

как правило, четвертый квартал является достаточно позитивным для биткоина, поэтому в ближайшие три месяца его цена может превысить 65 тысяч долларов и достигнуть 80-100 тысяч долларов. Такую мысль высказал CEO швейцарской финансовой компании Newcent Владимир Сметанин.

Он считает, что стадия консолидации, в которой сейчас находится рынок, продлится до середины-конца ноября. После этого эксперт ожидает значительный рост первой криптовалюты, а также Ethereum до 7-8 тысяч долларов (сейчас цена актива составляет 3,3 тысячи долларов)

"Новые деньги и новые фонды продолжают заходить на рынок, сейчас в SEC находятся 3 заявки на создание ETF, мы надеемся что в этот раз они будут удовлетворены. Мы ждем предновогоднее ралли", — сказал Сметанин. Он также отметил, что к рискам относится и обвал традиционного рынка, который в краткосрочной перспективе может привести к коррекции криптовалют.

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