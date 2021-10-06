МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Цена биткоина до конца недели может подрасти с текущих значений ещё на 2,5%, а стоимость другой популярной криптовалюты — Ethereum — на 7%, оценил для РИА Новости руководитель компании J2TX Артем Моисеев. Аналитики сравнили биткоин с золотом не в пользу криптоактива

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 13.38 мск понедельника растёт в цене на 2,5%, до 51,38 тысячи долларов, Ethereum — снижается на 1,75%, до 3,387 тысячи долларов.

"Прошлая неделя была успешной для криптовалют, несмотря на снижение фондовых индексов и непрерывные угрозы нового регулирования индустрии — суммарные притоки в фонды составили 90 миллионов долларов (в Bitcoin — 69 миллионов долларов, а в Ethereum — 20 миллионов долларов). Также можно отметить, что сложность добычи "монет" и доходы майнеров восстанавливаются, а уровень вычислительной мощности уже почти достиг августовского максимума", — отмечает Моисеев.

"Согласно техническому анализу, на прошлой неделе лидеры рынка выросли примерно на 20% и сейчас стремятся к локальным максимумам. По нашим прогнозам, Ethereum на этой неделе может достичь уровня 3,63 тысячи долларов, а биткоин — 52,7 тысячи долларов", — также отметил он. В то же время эксперт указывает, что в случае появления негативных событий цена может скорректироваться к ближайшим уровням поддержки — Ethereum к 3,177 тысячи долларов, а биткоин — к 46 тысячам.

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