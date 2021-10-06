МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Стоимость биткоина растет в среду на 5%, достигая уровня в 52,3 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. Эксперт оценил ближайшие перспективы биткоина

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15.28 мск рос в цене на 4,89% — до 52,34 тысячи долларов. Максимальная цена в ходе торгов составила 52,44 тысячи долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 3,75% — до 51,74 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

За первый квартал биткоин подорожал вдвое: до 58,7 тысячи долларов с примерно 29 тысяч по состоянию на конец 2020 года. В апреле был достигнут исторический рекорд в 64,85 тысячи долларов.

В мае криптовалюта потеряла треть стоимости: цена биткоина упала до 37,3 тысячи долларов с 57,7 тысячи, за лето его стоимость поднялась на четверть, до 47 тысяч долларов. В сентябре стоимость биткоина показала снижение примерно на 7%, а суммарно с начала октября криптовалюта подорожала уже на 19%.

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