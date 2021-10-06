МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в среду днем резко ускорила темпы роста, всего за час криптовалюта подорожала примерно на 3,9 тысячи долларов, почти до 55,56 тысячи долларов, вернувшись к майскому уровню, свидетельствуют данные торгов. Эксперт оценил ближайшие перспективы биткоина

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16.17 мск рос в цене на 9,5% — до 54,78 тысячи долларов. Максимальная цена в ходе торгов составила почти 55,56 тысячи долларов, в последний раз на таком уровне биткоин торговался 12 мая, при этом час назад биткоин стоил 51,7 тысячи долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 9,24% — до 54,61 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки. За первый квартал биткоин подорожал вдвое: до 58,7 тысячи долларов с примерно 29 тысяч по состоянию на конец 2020 года. В апреле был достигнут исторический рекорд в 64,85 тысячи долларов.

В мае криптовалюта потеряла треть стоимости: цена биткоина упала до 37,3 тысячи долларов с 57,7 тысячи, за лето его стоимость поднялась на четверть, до 47 тысяч долларов. В сентябре стоимость биткоина показала снижение примерно на 7%, а суммарно с начала октября криптовалюта подорожала уже на 19%.

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