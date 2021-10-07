МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. "Мемный" токен Shiba Inu обновил рекорд по стоимости и поднялся на 12 строчку в рейтинге крупнейших криптовалют. По рыночной капитализации он обошел Litecoin, Chainlink и Bitcoin Cash. Об этом стало известно по данным сервиса CoinGecko, который отметил, что совокупная стоимость всех монет в обращении составила 15 миллиардов долларов.

За сутки цена токена взлетела на 46%, а за неделю — на 324. Этот альткоин начал дорожать после того, как 4 октября глава Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter фотографию своего щенка породы сиба-ину. Этот твит богатейшего человека в мире в очередной раз "встряхнул" крипторынок, и стоимость всех валют, основанных на меме с собакой, начала расти. Например, токен Dogelon Mars за день подорожал на 84%. Эксперт оценил ближайшие перспективы биткоина

Уже на следующий день после твита Shiba Inu стал самым популярным токеном на крупнейшей в США криптобирже Coinbase. Суточный объем торгов на платформе составил 1,3 миллиарда долларов. Ранее показатель биткоина равнялся всего 774 миллионам долларов. 6 октября суточный объем торгов Shiba Inu на Coinbase превысил 1,8 миллиарда долларов.

Свою криптовалюту создатели Shiba Inu назвали "убийцей Dogecoin". На сайте они открыто заявляют, что разработали токен, чтобы опередить по капитализации любимую цифровую монету Маска. Такая идея родилась у авторов проекта после скандального происшествия на мировом фондовом рынке, когда пользователи Reddit искусственно раздули стоимость акций GameStop, AMC и других убыточных компаний.

Эксперты сходятся во мнении, что мем-токены не имеют никакой ценности, которая могла бы выступать их обеспечением, и большинство из них не станут в будущем полноценной криптовалютой. Однако некоторые из них используются в качестве инструмента для спекулятивных сделок из-за переменчивой стоимости. Так, например, неизвестный крупный держатель Shiba Inu уже нажился на спекуляциях с ней после резкого взлета в цене. Он перевел токены общей стоимостью более 83 миллионов долларов с одного адреса на другой. Известно, что в начале сентября держатель приобрел 6,1 триллиона монет за 43,8 миллиона долларов. Таким образом, за неделю он получил около 74 миллионов долларов прибыли.

Аналогичная ситуация произошла в сентябре с токеном Shiba Floki. 13 сентября Илон Маск опубликовал в Twitter первую фотографию своего щенка с подписью "Флоки [кличка щенка] приехал" (Floki has arrived). К вечеру одноименный токен подорожал на 934% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии, указано на сайте CoinGecko.

Материал взят из открытых источников. Мнения упомянутых в нем экспертов могут не совпадать с позицией редакции. "Прайм" не дает инвестиционных советов, материал опубликован в ознакомительных целях. Криптовалюта — рисковый актив, вложения в нее могут привести к убыткам.