Эксперт Моисеев ожидает роста биткоина в ближайший месяц до 64 тысяч долларов
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Биткоин в течение месяца может подняться к апрельским максимумам, а Ethereum — к максимумам начала сентября, сказал РИА Новости руководитель компании J2TX Артем Моисеев.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 11.27 мск пятницы растёт в цене на 1,34%, до 55,233 тысячи долларов, Ethereum — на 0,68%, до 3,617 тысячи долларов.
"Биткоин превысил значимый уровень сопротивления 49,3 тысячи долларов, и, согласно техническому анализу, уже в течение месяца может достичь предыдущих максимумов в районе 64 тысяч долларов (максимум с апреля текущего года — ред.)", — сказал эксперт.
В Ethereum ситуация сильно коррелирует с биткоином, и темпы роста котировок Ethereum позволяют говорить о начале растущего среднесрочного тренда с целью 4 тысячи долларов (максимум с начала сентября) в ближайший месяц, также прогнозирует он.
"Несмотря на то, что Народный банк КНР ввел полный запрет на все криптовалютные транзакции, рынок цифровых валют поддержал ряд позитивных новостей. В частности, Комиссия по ценным бумагам и биржам США подтвердила, что не планирует запрещать криптовалюты; семейный офис миллиардера Джорджа Сороса инвестировал в Bitcoin; а Twitter добавил возможность отправлять пожертвования в BTC", — добавил Моисеев.
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https://1prime.ru/cripta/20211008/834909406.html