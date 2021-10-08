МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Биткоин в течение месяца может подняться к апрельским максимумам, а Ethereum — к максимумам начала сентября, сказал РИА Новости руководитель компании J2TX Артем Моисеев. Alibaba прекращает продажу оборудования для майнинга криптовалют

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 11.27 мск пятницы растёт в цене на 1,34%, до 55,233 тысячи долларов, Ethereum — на 0,68%, до 3,617 тысячи долларов.

"Биткоин превысил значимый уровень сопротивления 49,3 тысячи долларов, и, согласно техническому анализу, уже в течение месяца может достичь предыдущих максимумов в районе 64 тысяч долларов (максимум с апреля текущего года — ред.)", — сказал эксперт.

В Ethereum ситуация сильно коррелирует с биткоином, и темпы роста котировок Ethereum позволяют говорить о начале растущего среднесрочного тренда с целью 4 тысячи долларов (максимум с начала сентября) в ближайший месяц, также прогнозирует он. Эксперт оценил ближайшие перспективы биткоина

"Несмотря на то, что Народный банк КНР ввел полный запрет на все криптовалютные транзакции, рынок цифровых валют поддержал ряд позитивных новостей. В частности, Комиссия по ценным бумагам и биржам США подтвердила, что не планирует запрещать криптовалюты; семейный офис миллиардера Джорджа Сороса инвестировал в Bitcoin; а Twitter добавил возможность отправлять пожертвования в BTC", — добавил Моисеев.

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