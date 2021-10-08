МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. В последнем отчете для клиентов аналитики инвестиционного банка JPMorgan перечислили три причины, по которым биткоин с начала октября подорожал на 35%, и получилось так, что его цена впервые с середины мая превысила 55,5 тысяч. Об этом сообщает Business Insider.

В документе сообщается о том, что основной причиной подорожания первой криптовалюты является увеличившийся спрос на нее со стороны институциональных инвесторов. 8 октября биткоин торгуется на уровне 54,4 тысяч долларов.

"Институциональные инвесторы возвращаются к биткоину, возможно, рассматривая его как лучшее средство защиты от инфляции, чем золото", — отмечается в отчете.

Помимо этого, по мнению аналитиков банка JPMorgan, росту биткоина очень помогли заявления американских политиков. Последние заверяют инвесторов, что не планируют вводить жесткие запреты на криптовалюту, как это сделали власти Китая. Названа криптовалюта, которая резко поднимается в цене

Напомним, что 1 октября председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл сообщил, что в его ведомстве не планируют запрещать криптовалюты, но все же считают обязательным ужесточить контроль за стейблкоинами. 6 октября подобное же заявление высказал председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер.

Рост популярности платежного протокола второго уровня Lightning Network также назвали среди возможных причин, которые могли привести к росту биткина до 55 тысяч долларов. Дело в том, что он позволяет отправлять мгновенные транзакции по прямому каналу между узлами сети в обход основного блокчейна биткоина.

В конце сентября протокол Lightning Network начала поддерживать одна из самых популярных социальных сетей — Twitter. Теперь пользователи соцсети могут отправлять пожертвования в биткоинах.

Материал взят из открытых источников. Мнения упомянутых в нем экспертов могут не совпадать с позицией редакции. "Прайм" не дает инвестиционных советов, материал опубликован в ознакомительных целях. Криптовалюта — рисковый актив, вложения в нее могут привести к убыткам.