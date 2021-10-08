МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Согласно прогнозам участников рынка, через несколько лет Ethereum сможет превзойти биткоин по темпам роста. Об этом стало известно из опроса CoinShares, который показал, что 42% инвесторов называют Ethereum криптовалютой с наиболее убедительными перспективами.

Отмечается, что в будущее биткоина верят всего 18% участников рынка, и это несмотря на то, что обе криптовалюты занимают одинаково важное место среди цифровых активов. И в биткоин, и в Ethereum вкладываются почти по 30% опрошенных инвесторов. JPMorgan: названы три причины подорожания биткоина до 55 тысяч долларов

Cardano и Polkadot были названы среди других популярных цифровых активов.

Основной причиной для инвестиций в криптовалюту респонденты (35%) назвали спекулятивные стратегии. 23% опрошенных видят в цифровых активах инструмент диверсификации портфелей. При этом главным опасением для инвесторов являются регуляторные меры и запрет криптовалюты на государственном уровне — эти риски стали ключевыми для 58% респондентов.

Материал взят из открытых источников. Мнения упомянутых в нем экспертов могут не совпадать с позицией редакции. "Прайм" не дает инвестиционных советов, материал опубликован в ознакомительных целях. Криптовалюта — рисковый актив, вложения в нее могут привести к убыткам.