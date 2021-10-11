МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин может вырасти в цене на текущей неделе до отметки 58 тысяч долларов, то есть ещё примерно на 2% от нынешнего уровня, с последующим достижением 60 тысяч долларов, такой прогноз дал РИА Новости ведущий аналитик инвестиционного оператора 8848 Invest Виктор Першиков. Эксперты назвали справедливую стоимость биткоина

К 9.33 мск биткоин на крупнейшей криптовалютной бирже Binance дорожает на 1,88% и торгуется возле отметки 56 670 долларов; другая популярная криптовалюта Ethereum на Binance дешевеет на те же 1,88%, до 3 518 долларов. Динамика везде приводится за сутки.

"Мощность сети биткоин, упавшая в мае на фоне запрета майнинга в Китае, почти вышла на прежние уровни, что делает сеть стабильно функционирующей. Также майнеры сейчас не распродают накопленные биткоины, так как ожидают превышения курсом биткоина уровня в 65 000 долларов до конца года. На этой неделе я ожидаю рост цены на биткоин до уровня 58 000 долларов с последующим достижением отметки в 60 000 долларов", — отмечает эксперт.

Першиков добавляет, что курс биткоина за прошедшую неделю укрепился более чем на 14% за счёт крупных институциональных участников, нарастивших объемы покупок в конце сентября, а также за счёт снижения давления негативного новостного фона, исходящего из Китая. Он также подчеркивает, что запрет криптовалюты в Китае, к которому стремятся финансовые власти страны, не стал для участников рынка поводом к распродаже биткоина. Эксперт рассказал, чего ждать от крипторынка в ближайшее время

Что же касается Ethereum, то в ближайшее время он вряд ли покажет серьёзный рост цены, однако и снижения ждать не приходится, считает эксперт: "Курс Ethereum на этой неделе будет находиться преимущественно в боковой динамике с границами 3400-3700 долларов".

С одной стороны, объемы операций в его сети опережают биткоин, также заметен высокий спрос крупных участников рынка ("китов"), которые покупают Ethereum в последние несколько месяцев значительнее, чем в начале года. С другой стороны, фактором, который оказывает давление на курс этой криптовалюты и не даёт ему быстро расти, остаются высокие комиссии в сети, даже несмотря на недавнее обновление протокола, предполагающее их снижение, а также продажа "эфира" участниками рынка, покупающими популярные в настоящее время NFT-токены, поясняет Першиков.

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