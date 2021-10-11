МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник утром поднялась выше 57 тысяч долларов впервые с 12 мая, свидетельствуют данные торгов. Эксперт ждет роста биткоина до 60 тысяч долларов

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 10.52 мск рос в цене на 2,1% — до 56,78 тысячи долларов. Минутами ранее цена составила почти 57,05 тысячи долларов, в последний раз на таком уровне биткоин торговался 12 мая.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 2,14% — до 56,8 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

С начала месяца биткоин подорожал уже почти на 30%, с 43,82 тысячи долларов. Криптовалюта вернулась к росту после сентябрьского снижения на 7%, которое последовало после двух месяцев роста стоимости подряд в июле и августе — суммарно почти на 35%.

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