Трейдер Джастин Беннетт: цена Dogecoin может увеличиться более чем на тысячу процентов
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Криптовалюте Dogecoin предрекают рекордный рост. Трейдер Джастин Беннетт уверен, что цена монеты может увеличиться более чем на тысячу процентов. К таким выводам эксперт пришел, проанализировав график курса. О своем предположении аналитик рассказал в Twitter-аккаунте.
"DOGE делает то, что умеет лучше всего. Последние два прорыва привели к росту на 1000 процентов и более. Последний раунд укрепления длился в три раза дольше, чем период, предшествовавших апрельскому прорыву на 1200 процентов", — заявил Беннетт.
Согласно информации криптобиржи CoinGecko, на момент написания новости Dogecoin торгуется по курсу 0,23 доллара.
Напомним, что Илон Маск назвал "мемную" монету своей любимой после того, как в Twitter-аккаунте Dogecoin опубликовали шуточный опрос. В нем пользователям предложили проголосовать за наиболее подходящую кандидатуру на должность руководителя проекта, и миллиардер победил с большим отрывом. В мае 2021 года Маск действительно присоединился к команде Dogecoin.
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