МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Криптовалюте Dogecoin предрекают рекордный рост. Трейдер Джастин Беннетт уверен, что цена монеты может увеличиться более чем на тысячу процентов. К таким выводам эксперт пришел, проанализировав график курса. О своем предположении аналитик рассказал в Twitter-аккаунте.

"DOGE делает то, что умеет лучше всего. Последние два прорыва привели к росту на 1000 процентов и более. Последний раунд укрепления длился в три раза дольше, чем период, предшествовавших апрельскому прорыву на 1200 процентов", — заявил Беннетт. Аналитик дал прогноз по биткоину на следующую неделю

Согласно информации криптобиржи CoinGecko, на момент написания новости Dogecoin торгуется по курсу 0,23 доллара.

Напомним, что Илон Маск назвал "мемную" монету своей любимой после того, как в Twitter-аккаунте Dogecoin опубликовали шуточный опрос. В нем пользователям предложили проголосовать за наиболее подходящую кандидатуру на должность руководителя проекта, и миллиардер победил с большим отрывом. В мае 2021 года Маск действительно присоединился к команде Dogecoin.

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