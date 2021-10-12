МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Перспективы биткоина довольно сомнительны. И даже более того: у крупнейшей по рыночной стоимости криптовалюты, скорее всего, нет будущего. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на комментарий гендиректора инвестиционного банка JPMorgan Chase Джейми Даймона.

Даймон рассказал о том, что лично он придерживается мнения, что биткоин ничего не стоит. Но его клиенты не всегда следуют его философии. "Наши клиенты — взрослые. Они не согласны. Это то, как работают рынки. Поэтому, если они хотят покупать биткоины, мы не можем предотвратить это, но можем предоставить им законный, максимально прозрачный доступ", — добавил он. Аналитики JPMorgan предупреждают клиентов о перегретости крипторынка

CNBC напоминает, что в феврале 2019 года от JPMorgan прозвучало заявление о том, что они выпустят цифровую валюту под названием JPM Coin, а в октябре 2020 года банк создал новое подразделение для проектов блокчейна. Тем не менее, сам Даймон придерживается консервативных взглядов на криптовалюту.

"Я всегда считал, что где-то она будет объявлена незаконной, например, Китай сделал ее незаконной, поэтому я думаю, что это золото дураков", — сказал глава JPMorgan Chase.

По его мнению, регулирующие органы обязательно возьмутся за рынок криптовалюты.

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