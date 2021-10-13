МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Криптовалюта биткоин может подорожать ещё примерно на 6% от текущих уровней, до 59 615 долларов, уже на этой неделе, и достичь локальных максимумов с 8 мая, заявил РИА Новости руководитель компании J2TX Артем Моисеев. Названа криптовалюта, которая может превзойти биткоин

К 7.46 мск биткоин на крупнейшей криптовалютной бирже Binance дешевеет на 1,54%, до 56 120 долларов, Еthereum — растёт в цене на 0,25%, торгуясь возле отметки 3 500 долларов. Динамика приводится за сутки.

"На этой неделе мы ожидаем продолжение роста биткоина к ближайшему уровню сопротивления в виде локальных максимумов 8 мая — 59 615 долларов. По нашим прогнозам, до конца месяца инструмент может достичь исторических максимумов, до которых ему осталось порядка 13%. Некоторый риск несет ожидаемый запуск ETN (Exchange-traded note) на биткоин, который может послужить триггером к фиксации прибыли", — говорит эксперт.

Моисеев отмечает, что прошлая неделя стала одной из самых успешных для криптовалютного рынка в этом году: биткоин подорожал на 19%, а Ethereum — на 7%. Он считает, что на положительную динамику повлияли слова главы американской Комиссии по ценным бумагам и биржам SEC Гэри Генслера и председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о том, что регуляторы не планируют запрещать криптовалюты.

Эксперт утверждает, что некоторые экономисты продолжают считать, что криптоактивы во многом подменили золото как инструмент, защищающий от инфляции, но пока статистических подтверждений этого эффекта нет, четко видна корреляция криптовалют с акциями непрерывно растущего сектора высоких технологий.

"Что касается Ethereum, то его цена на этой неделе может достичь сентябрьских максимумов — 3960 долларов. Несмотря на то, что американский банк JP Morgan отмечает высокий спрос на Ethereum со стороны институциональных инвесторов, его динамика была откровенно хуже. 27 октября выйдет новое обновление Altair, которое в очередной раз может подтолкнуть цены, но пока не к историческим рекордам", — заключает он.

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