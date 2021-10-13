МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Стоимость биткоина ранее утром за два часа потеряла 1,5 тысячи долларов и достигала 54,8 тысячи, свидетельствуют данные торгов. Эксперт ожидает роста стоимости биткоина до $59,6 тысячи

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.31 мск снижается в цене на 3,6% по сравнению с ситуацией сутками ранее, до 55,43 тысячи долларов.

При этом ранее цена опускалась до 54,77 тысячи долларов, тогда как за два часа до того стоимость криптовалюты составляла около 56,26 тысячи долларов.

С начала месяца биткоин подорожал уже почти на 27%, с 43,82 тысячи долларов. Цена криптовалюты вернулась к росту после сентябрьского снижения на 7%, которое последовало после двух месяцев роста стоимости подряд в июле и августе — суммарно почти на 35%.

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