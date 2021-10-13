ПЕКИН, 13 окт — ПРАЙМ. Крупнейшая в мире по объему торгов криптовалютами биржа Binance сообщила в среду, что с 31 декабря перестанет проводить торговые операции в китайских юанях на платформе C2C (напрямую между клиентами-физлицами), следует из заявления биржи. Эксперт ожидает роста стоимости биткоина до $59,6 тысячи

"В ответ на нормативные требования местного правительства Binance C2C удалит торговую зону в юанях (CNY) 31 декабря 2021 года", — говорится в заявлении Binance.

Отмечается, что площадка также проведет инвентаризацию пользователей, и в случае, если будут обнаружены пользователи с материкового Китая, их аккаунты будут переведены в режим "только вывод средств". Биржа уведомит соответствующих пользователей по электронной почте за семь дней до внесения изменений в настройки аккаунта.

Вместе с тем в Binance заявили, что биржа ушла с рынка материкового Китая еще в 2017 году и не проводит никаких биржевых операций там.

"Binance всегда строго соблюдает соответствующие требования местных регулирующих органов", — также говорится в заявлении.