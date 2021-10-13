Портал Investing: биткоину предрекли "бычий" рост цены, а затем такой же скорый крах
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в этом месяце примет решение о том, допускать ли биржевой инвестиционный фонд (ETF) до торговли биткоином. Предполагается, что если хотя бы одну из четырех заявок комиссия одобрит, то это может поднять цену биткоина к историческим высотам. Однако в реальности именно на таких хороших новостях рынок обваливается. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на портал Investing.
Подавшие заявки фонды планируют торговать даже не самим биткоином, а фьючерсами на него на Чикагской товарной бирже, как известно, это крупнейший в мире рынок деривативов. К фьючерсам SEC относится куда спокойнее, поэтому вероятность одобрения заявки возрастает.
Час икс назначен на 18 октября, затем на 19, а следом на 25, отмечает портал Investing.
Он отмечает, что фонды, ориентированные на биткоин, смогут обеспечить легкий доступ к нему для миллионов американцев, а это, в свою очередь, приведет к массовому притоку свежих денег и механическому "бычьему" росту цены. Как утверждают аналитики Investing, на деле биткоин будет расти в ожидании хороших новостей, а на их подтверждении инвесторы, скорее всего, начнут фиксировать прибыль, что приведет к обвалу цифровой валюты.
Подобное, кстати, случалось уже дважды: в 2017 году, когда ожидался запуск фьючерса на биткоин, он подорожал на 2440%, а затем обвалился на 83%, и во время недавнего IPO Coinbase (рост на 822%, затем падение на 53%).
Материал взят из открытых источников. Мнения упомянутых в нем экспертов могут не совпадать с позицией редакции. "Прайм" не дает инвестиционных советов, материал опубликован в ознакомительных целях. Криптовалюта — рисковый актив, вложения в нее могут привести к убыткам.
https://1prime.ru/cripta/20211013/834951206.html