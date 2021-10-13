МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в этом месяце примет решение о том, допускать ли биржевой инвестиционный фонд (ETF) до торговли биткоином. Предполагается, что если хотя бы одну из четырех заявок комиссия одобрит, то это может поднять цену биткоина к историческим высотам. Однако в реальности именно на таких хороших новостях рынок обваливается. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на портал Investing. Гендиректор JPMorgan Chase предсказал биткоину темное будущее

Подавшие заявки фонды планируют торговать даже не самим биткоином, а фьючерсами на него на Чикагской товарной бирже, как известно, это крупнейший в мире рынок деривативов. К фьючерсам SEC относится куда спокойнее, поэтому вероятность одобрения заявки возрастает.

Час икс назначен на 18 октября, затем на 19, а следом на 25, отмечает портал Investing.

Он отмечает, что фонды, ориентированные на биткоин, смогут обеспечить легкий доступ к нему для миллионов американцев, а это, в свою очередь, приведет к массовому притоку свежих денег и механическому "бычьему" росту цены. Как утверждают аналитики Investing, на деле биткоин будет расти в ожидании хороших новостей, а на их подтверждении инвесторы, скорее всего, начнут фиксировать прибыль, что приведет к обвалу цифровой валюты.

Подобное, кстати, случалось уже дважды: в 2017 году, когда ожидался запуск фьючерса на биткоин, он подорожал на 2440%, а затем обвалился на 83%, и во время недавнего IPO Coinbase (рост на 822%, затем падение на 53%).

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