МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Стоимость биткоина утром в четверг вернулась к уровню в 58 тысяч долларов, что произошло впервые с мая этого года, свидетельствуют данные торгов. Путин высказался о криптовалютах

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 8.25 мск дорожал на 3,3%, до 57,88 тысячи долларов. При этом ранее утром максимальная цена в ходе торгов достигала 58,5 тысячи долларов. На таком уровне биткоин торговался в последний раз 10 мая.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 3,2% — также до 57,88 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

С начала месяца биткоин подорожал уже почти на 32%, с 43,82 тысячи долларов. Цена криптовалюты вернулась к росту после сентябрьского снижения на 7%, которое последовало после двух месяцев роста стоимости подряд в июле и августе — суммарно почти на 35%. В апреле был достигнут исторический рекорд в 64,85 тысячи долларов.

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