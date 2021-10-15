МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Котировки криптовалюты биткоин в среднесрочной перспективе протестируют уровень 65 тысяч долларов еще до конца текущего года, несмотря на негативные заявления генерального директора банка JPMorgan Джеймса Даймона, заявил РИА Новости руководитель компании J2TX Артем Моисеев. Эксперты назвали точную дату краха цены биткоина

"В среднесрочной перспективе мы не меняем своего позитивного взгляда на рынок и считаем вполне вероятным тестирование уровня 65 тысяч долларов еще до конца текущего года", — говорит эксперт. Моисеев также подчеркивает, что слова гендиректора JPMorgan Джеймса Даймона не окажут негативного эффекта на стоимость криптовалют.

Эксперт поясняет, что в ходе ежегодного собрания Института международных финансов Даймон заявил, что криптовалюты попадут под регулирование, поскольку в Вашингтоне растут опасения касательно стейблкоинов и нового класса активов в целом. Топ-менеджер JPMorgan сделал заявление, что биткоин ничего не стоит.

Моисеев считает крайне маловероятным падение котировок криптовалюты до нуля, но в текущей ситуации считает целесообразным покупать монеты на коррекционных движениях. "Согласно техническому анализу, оптимальная цена для покупки биткоина — 51 тысяча долларов", — добавляет он.

"Минувшая торговая неделя была крайне позитивной для криптовалютного рынка из-за благоприятного внешнего фона: биткоин вплотную приблизился к своим историческим максимумам, достигнутым в апреле прошлого года, а Ethereum переписал рекордные значения", — подчеркивает эксперт.

К 7.55 мск биткоин на крупнейшей криптовалютной бирже Binance рос на 3,15%, до 59 670 долларов, Еthereum — увеличивался в цене на 4,7%, торгуясь возле отметки 3 820 долларов. Динамика приводится за сутки.

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