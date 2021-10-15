МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Стоимость биткоина утром в пятницу практически достигла 60 тысяч долларов, поднявшись до этой отметки впервые с апреля, свидетельствуют данные торгов. Эксперт назвал оптимальную цену для покупки биткоина

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 8.46 мск дорожал на 2,6%, до 59,61 тысячи долларов. Ранее в ходе торгов показатель достиг 59 998 долларов, что является самым высоким уровнем с 18 апреля, а также лишь на 7,5% меньше исторического рекорда в 64,85 тысячи долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 2,7% — тоже до 59,61 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

С начала месяца биткоин подорожал уже почти на 36%, с 43,82 тысячи долларов. Цена криптовалюты вернулась к росту после сентябрьского снижения на 7%, которое последовало после двух месяцев роста стоимости подряд в июле и августе — суммарно почти на 35%. В апреле был достигнут исторический рекорд в 64,85 тысячи долларов.

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