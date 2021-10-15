МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу растет на 4%, а минутами ранее она превышала отметку в 60 тысяч долларов, впервые с апреля — месяца, в котором был поставлен исторический рекорд для котировок этой криптовалюты, свидетельствуют данные торгов. Эксперт назвал оптимальную цену для покупки биткоина

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17.05 мск дорожает на 4,14%, до 59,97 тысячи долларов, минутами ранее показатель достиг 60,36 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожает сейчас на 4,24%, до 59,83 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

С начала месяца биткоин подорожал уже на 37%, с 43,82 тысячи долларов. Цена криптовалюты вернулась к росту после сентябрьского снижения на 7%, которое последовало после двух месяцев роста стоимости подряд в июле и августе — суммарно почти на 35%. В апреле был достигнут исторический рекорд в 64,85 тысячи долларов. Таким образом, стоимость криптовалюты на данный момент всего на 7,4% меньше исторического рекорда.

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