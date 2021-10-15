Стоимость биткоина превысила $60 тысяч, впервые с апреля
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в пятницу растет на 4%, а минутами ранее она превышала отметку в 60 тысяч долларов, впервые с апреля — месяца, в котором был поставлен исторический рекорд для котировок этой криптовалюты, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17.05 мск дорожает на 4,14%, до 59,97 тысячи долларов, минутами ранее показатель достиг 60,36 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожает сейчас на 4,24%, до 59,83 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
С начала месяца биткоин подорожал уже на 37%, с 43,82 тысячи долларов. Цена криптовалюты вернулась к росту после сентябрьского снижения на 7%, которое последовало после двух месяцев роста стоимости подряд в июле и августе — суммарно почти на 35%. В апреле был достигнут исторический рекорд в 64,85 тысячи долларов. Таким образом, стоимость криптовалюты на данный момент всего на 7,4% меньше исторического рекорда.
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https://1prime.ru/cripta/20211015/834969120.html