МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Биткоин на этой рабочей неделе показал свою силу: в пятницу был проколот уровень $60 000, но пробитие было не слишком быстрым и уверенным, и пока выше него закрепиться не удается, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов. Эксперт оценил возможность ослабления доллара еще на 10 рублей

"Заметно большое скопление продавцов на уровне $60 700, хотя, как показывает практика, именно такое большинство игроков и ошибается в прогнозе, их заявки сметает спрос и идет выше", — отметил он.

Эксперт прогнозирует, что в течение текущих выходных вполне можно будет наблюдать осторожное вползание биткоина в новый диапазон $60 000 — $65 000. По его мнению, за отметку $64 854 тоже будет серьезная борьба: многие будут фиксировать прибыль на данном этапе и переливать средства в альткоины, многие их которых сейчас находятся на минимумах.

"Цикл устроен так: на пике биткоина инвесторы выводят деньги в альткоины, наступает альтезон (которого все так ждут сейчас). Как только алькоины показывают хороший рост (в несколько раз), из них деньги выводятся в фиат, а далее снова в биткоин, после коррекции", — пояснил собеседник агентства.

Антонов считает, что отсутствие важных новостей по криптовалютам на фоне роста биткоина означает только, что самый сильный импульс роста еще впереди. После достижения $60 000 многие информагентства начнут обсуждать рост, привлекая таким образом новых пользователей, плюс может заявить что-то громкое кто-то из инфлюэнсеров, таких как Илон Маск, и на рынке появится ажиотаж.

"Вдумайтесь: сейчас биткоин стоит $60 000, и никакого ажиотажа, даже похожего на то, что был в мае, в феврале, в январе — нет. Вот как это выглядит на Google Trends, и это может означать, что настоящий ажиотаж — впереди", — подытожил он.

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