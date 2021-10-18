МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Криптовалюта Ethereum на фоне продолжения восходящего движения может достичь отметки 4,38 тысячи долларов в ближайшие дни, рассказал РИА Новости ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис. Биткоин закрепляется выше $62 тысяч

"В ближайшие дни вероятно продолжение "бычьего" тренда, особенно для Ethereum, у которого впереди ещё два психологических рубежа — сентябрьский рекорд 4 тысячи долларов и майский рекорд 4,38 тысячи долларов. Вероятно, он достигнет второго из уровней", — прогнозирует эксперт.

Кивкулис напомнил, что SEC (Комиссия по ценным бумагам США) одобрила криптофонд на основе фьючерсов. Он подчеркнул, что первый в США криптовалютный фонд должен быть запущен на этой неделе. "Ожидания скорого одобрения подпитывали ралли в течение последних недель, поскольку ETF (ред. — торгуемые на бирже фонды), одобренные американским регулятором, должны открыть широкую дорогу инвесторам к активу", — добавляет он.

Эксперт отмечает, что новость позволила крипторынку достичь капитализации в 2,5 триллиона долларов, а биткоин поднялся до 62 тысяч долларов, лишь немного не дотягивая до апрельских максимумов, расположенных на отметке 64,9 тысячи долларов. Эксперт назвал оптимальную цену для покупки биткоина

Кивкулис прогнозирует, что на фоне продолжения роста котировок биткоина и Ethereum, капитализация крипторынка может достичь рекордной отметки 2,6 триллиона долларов. Эксперт рекомендует участникам рынка при достижении биткоином отметки 65 тысяч долларов, а Ethereum — 4,38 тысячи долларов фиксировать прибыль и не увлекаться игрой на повышение.

К 11.57 мск биткоин на крупнейшей криптовалютной бирже Binance рос на 1,8%, до 61,76 тысячи долларов, Еthereum снижался в цене на 1,65%, торгуясь возле отметки 3,83 тысячи долларов. Динамика приводится за сутки.

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