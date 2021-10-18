Эксперт Кивкулис прогнозирует рост Ethereum до 4,38 тысячи долларов в ближайшие дни
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Криптовалюта Ethereum на фоне продолжения восходящего движения может достичь отметки 4,38 тысячи долларов в ближайшие дни, рассказал РИА Новости ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис.
"В ближайшие дни вероятно продолжение "бычьего" тренда, особенно для Ethereum, у которого впереди ещё два психологических рубежа — сентябрьский рекорд 4 тысячи долларов и майский рекорд 4,38 тысячи долларов. Вероятно, он достигнет второго из уровней", — прогнозирует эксперт.
Кивкулис напомнил, что SEC (Комиссия по ценным бумагам США) одобрила криптофонд на основе фьючерсов. Он подчеркнул, что первый в США криптовалютный фонд должен быть запущен на этой неделе. "Ожидания скорого одобрения подпитывали ралли в течение последних недель, поскольку ETF (ред. — торгуемые на бирже фонды), одобренные американским регулятором, должны открыть широкую дорогу инвесторам к активу", — добавляет он.
Эксперт отмечает, что новость позволила крипторынку достичь капитализации в 2,5 триллиона долларов, а биткоин поднялся до 62 тысяч долларов, лишь немного не дотягивая до апрельских максимумов, расположенных на отметке 64,9 тысячи долларов.
Кивкулис прогнозирует, что на фоне продолжения роста котировок биткоина и Ethereum, капитализация крипторынка может достичь рекордной отметки 2,6 триллиона долларов. Эксперт рекомендует участникам рынка при достижении биткоином отметки 65 тысяч долларов, а Ethereum — 4,38 тысячи долларов фиксировать прибыль и не увлекаться игрой на повышение.
К 11.57 мск биткоин на крупнейшей криптовалютной бирже Binance рос на 1,8%, до 61,76 тысячи долларов, Еthereum снижался в цене на 1,65%, торгуясь возле отметки 3,83 тысячи долларов. Динамика приводится за сутки.
Материал взят из открытых источников. Мнения упомянутых в нем экспертов могут не совпадать с позицией редакции. "Прайм" не дает инвестиционных советов, материал опубликован в ознакомительных целях. Криптовалюта — рисковый актив, вложения в нее могут привести к убыткам.
https://1prime.ru/cripta/20211018/834981755.html