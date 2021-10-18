МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Как мы помним, в ночь на 16 октября цена биткоина превысила 62,9 тысяч долларов. Это произошло впервые за последние полгода. Последний раз актив торговался на таком уровне в середине апреля, когда его стоимость обновила исторический максимум на отметке 64,8 тысяч долларов. Эксперты "РБК-Крипто" дали прогноз о том, сможет ли первая криптовалюта в ближайшее время обновить исторический максимум, либо на рынке произойдет коррекция.

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ И ПОВЫШЕННЫЕ ОБЪЕМЫ

Ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков считает, что в ближайшее время у биткоина есть потенциал для обновления исторического максимума без существенных коррекций. "На уровне 65 тысяч долларов будут проходить волатильные торги на повышенных объемах, поскольку многие розничные участники рынка откроют длинные позиции. На этом фоне цена биткоина может быстро достичь отметки 70 тысяч долларов", считает аналитик.

Рост первой криптовалюты после обновления исторического максимума будет ограничен фиксациями позиций институциональных инвесторов, которые предпочтут выйти из актива на фоне появления новой ликвидности, добавил Першиков. Эксперт ожидает роста стоимости Ethereum в ближайшие дни

"Очевидно, что полностью из лонгов "киты" выходить не будут, однако частично покупки будут зафиксированы, что вызовет коррекцию цены", — сказал аналитик.

ПАНИЧЕСКАЯ ВОЛНА ПОКУПОК

Директор сервиса по обмену криптовалют Alfacash Никита Сошников полагает, что биткоин накопил достаточно сил для рывка к 70 тысячам долларов. По его мнению, цена первой криптовалюты не с первого раза возьмет уровень в 65 тысяч долларов, так как обычно вокруг таких знаковых отметок выставлены сотни тысяч ордеров на покупку и продажу. "К ноябрю можно ожидать попыток закрепиться выше 70 тысяч долларов, а к Рождеству у биткоина есть все шансы превысить 80 тысяч долларов", уверен эксперт.

Если биткоину удастся обновить исторический максимум выше 65 тысяч долларов и удержаться выше этого уровня, то высока вероятность "panic buy" — панической волны покупок, в результате которой курс актива может вырасти на десятки процентов за сутки, спрогнозировал Сошников. Он также предупредил, что обычно после такого роста стоимость актива падает, поэтому пытаться "оседлать" эти движения нужно с большой осторожностью. Эксперты назвали точную дату краха цены биткоина

"Если такая волна роста нахлынет, то к началу декабря мы можем увидеть биткоин по 100 тысяч долларов, но удержаться на этой отметке ему вряд ли удастся. Мой прогноз остается неизменным — 2022 год биткоин встретит вблизи 80 тысяч долларов", — резюмировал Сошников.

100 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ И КОРРЕКЦИЯ

"Все участники рынка ждут от биткоина обновления исторического максимума", считает CEO Xena Financial Systems Антон Кравченко.

Он придерживается мнения, что отметка в 65 тысяч долларов является неплохим моментом для покупки, поскольку после обновления исторического максимума биткоин быстро дойдет до 73 тысяч долларов. В том случае, если подобный сценарий реализуется, то у биткоина будет возможность дойти и до 100 тысяч, отметил эксперт. Он также предупредил, что после роста до 100 тысяч долларов на крипторынке произойдет большая коррекция.

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