МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Рынок криптовалют может оказаться под давлением на этой неделе, — многие игроки, вероятно, пожелают зафиксировать прибыль после внушительного роста на новостях об одобрении первого криптофонда в США, заявил РИА Новости руководитель компании J2TX Артем Моисеев. Эксперт прокомментировал признание первого криптофонда в США

"Основной риск на этой неделе — высказывания некоторых крупных трейдеров о возможной фиксации прибыли после одобрения криптофонда, реализуя принцип – "покупай на слухах, продавай на фактах". В среду утром мы наблюдаем небольшие продажи, что может продолжиться дальше", — полагает Моисеев.

К 12.03 мск биткоин на крупнейшей криптовалютной бирже Binance рос на 2,55% — до 64,06 тысячи долларов. Еthereum прибавлял 0,95%, торгуясь возле отметки 3,851 тысячи долларов. Динамика приводится за сутки.

Эксперт считает, что ближайшие уровни поддержки по биткоину располагаются на отметке 59 615 долларов, а по Ethereum — на 3 627 долларов.

Комиссия по ценным бумагам США (SEC) впервые позволила торговлю биржевому фонду фьючерсов (ETF) на биткоин.

"Рынок получил долгожданный инвестиционный продукт – фьючерсный ETF, и естественно, это отразилось на цене биткоина. ETF начал торговаться во вторник, однако мы не ожидаем какого-либо дальнейшего эффекта от данного события на спотовый курс криптовалют, поскольку фонд будет состоять из уже торгуемых расчетных фьючерсов на биткоины, а не "физических" монет", — комментирует Моисеев.

Он отметил, что SEC до сих пор против создания фондов, которые будут депонировать криптовалюты (подобно внебиржевому GBTC). Grayscale Bitcoin Trust — фонд, который функционирует аналогично ETF, поскольку обеспечивается и соответствует цене биткоина.

Эксперт делает вывод, что по этой причине на рынке не появится крупный покупатель, который толкал бы цену вверх. "С 2017 года более десяти компаний запросили разрешение на запуск спотовых биткоин-ETF, но ни один из них не смог доказать SEC, что рынок устойчив к манипуляциям", — отметил он.

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