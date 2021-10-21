МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Бизнесмен Олег Дерипаска призвал Банк России заняться развитием криптовалют в стране, чтобы "не стать полигоном для их испытания со стороны более предусмотрительного противника". Эксперт рассказал про основной риск рынка криптовалют на этой неделе

"Пора уже открыть глаза и заняться криптовалютой всерьез. Пока наш ЦБ инфантильно закрывает глаза на растущий рынок криптовалют, Минфин США инвестирует в развитие именно в этом направлении. За океаном уже давно поняли, что неподконтрольные цифровые платежи способны не только свести на нет эффективность всего механизма экономических санкций, на который власти делают ставку уже 20 лет подряд, но и обрушить доллар в целом", — призвал бизнесмен в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Минфин США инвестирует в развитие этого направления, поскольку видит в неконтролируемом государством развитии рынка криптовалют угрозу дефолта по госдолгу.

"В стареющем американском истеблишменте желающих повоевать еще достаточно, и оружие экономического поражения затачивается с новой силой. Или мы так и хотим остаться полигоном для его испытания со стороны более предусмотрительного противника?", — добавил Дерипаска.

Банк России выступает против использования криптовалют для расчетов внутри страны, поскольку они не обеспечены государством. В России закон запрещает компаниям и физлицам использовать цифровую валюту для оплаты товаров и услуг, при этом ими можно владеть как цифровыми финансовыми активами.

Комиссия по ценным бумагам США в среду впервые позволила торговлю биржевому фонду фьючерсов (ETF) на биткоин. На этом фоне стоимость монеты выросла более чем на 4% и установила новый исторический максимум — 66,1 тысяча долларов.

Материал взят из открытых источников. Мнения упомянутых в нем экспертов могут не совпадать с позицией редакции. "Прайм" не дает инвестиционных советов, материал опубликован в ознакомительных целях. Криптовалюта — рисковый актив, вложения в нее могут привести к убыткам.