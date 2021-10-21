МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в четверг, не сумев удержаться у исторического рекорда в 67 тысяч долларов, откатывается примерно на 5%, свидетельствуют данные торгов. Дерипаска призвал Банк России заняться криптовалютой всерьез

В среду биткоин обновил исторический максимум, который был установлен в апреле, а сегодня продолжил бить рекорды, достигнув в итоге 67 тысяч долларов. Однако закрепиться на этой отметке криптовалюте не удалось.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17.34 мск подешевел за последние сутки на 4,48%, до 63,53 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин к этому времени дешевеет на 4,23%, до 63,5 тысячи долларов, также за сутки, или более чем на 5% от рекорда.

Цена криптовалюты вернулась к росту после сентябрьского снижения на 7%, которое последовало после двух месяцев роста стоимости подряд в июле и августе — суммарно почти на 35%.

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