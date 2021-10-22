МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. На текущей неделе биткоин обновил исторический максимум, это значит, что скоро об этом будут писать все СМИ, на рынок придет масса новых инвесторов и спекулянтов. Котировки могут сделать еще один рывок, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Он отметил, что сейчас наиболее опытные трейдеры фиксируют прибыль и ждут коррекции. Это объясняется тем, что формально для роста котировок выше исторических максимумов нет позитивных фундаментальных новостей. " А запуск ETF, хоть и был маленькой победой криптоэнтузиастов, пока не добавляет значимой ликвидности в саму криптовалюту", — пояснил собеседник агентства.

Если посмотреть на доминацию биткоина, то она начинает снижаться, рассуждает эксперт. "Плюс Ethereum тоже пробил исторический максимум, поэтому можно объявить о начале так называемого "альтсезона" — когда ликвидность с рынков биткоина перемещается в недооцененные альтернативные монеты и токены, и те показывают рост стоимости в разы", — рассказал Антонов.

По мнению аналитика, Биткоин может еще продолжить рост до $70 тысяч за монету, но вероятность коррекции возрастает с каждым днем, и когда она начнется, паника закинет котировки до $55 тысяч или даже ниже.