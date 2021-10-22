МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Котировки криптовалюты биткоин могут вырасти до отметки 70 000 долларов в течение ближайших двух-трех недель, несмотря на фиксацию прибыли, которая произошла на криптовалютном рынке после достижения новых исторических максимумов, заявил РИА Новости руководитель компании J2TX Артем Моисеев. Эксперт объяснил текущие колебания курса биткойна

"Биткоин обновил свои исторические максимумы и продолжил растущий тренд, однако после очередного рекорда по рынку криптоактивов прокатилась волна фиксации прибыли. Несмотря на продажи, криптовалюта продолжает коррелировать с фондовым рынком, который находится в сильном растущем тренде. По нашим прогнозам, вполне вероятно достижение психологически значимого уровня в районе 70 000 долларов в течение ближайших двух-трех недель", — прогнозирует Моисеев.

Эксперт отмечает, что во вторник в США начал торговаться первый в стране ETF (торгуемый на бирже фонд — ред.), основанный на биткоине, и, согласно отчету Bloomberg, торговый оборот фонда в день дебюта на бирже достиг почти одного миллиарда долларов. Он добавляет, что поскольку до текущего момента Комиссия по ценным бумагам США отклоняла все заявки на запуск подобных ETF, это событие взвинтило котировки на криптовалютном рынке и дало надежду на дальнейшее развитие отрасли.

По данным биржи Binance, биткоин протестировал отметку 67 000 долларов, а Еthereum — 4 375 долларов. Однако после существенного роста на криптовалютном рынке произошло коррекционное снижение, биткоин опустился на отметку 62 000 долларов, в то же время котировки криптовалюты Еthereum — на 4 020 долларов.

Эксперт рекомендует покупать криптовалюту биткоин на текущей коррекции, так как дальнейшее снижение котировок самой популярной криптовалюты маловероятно.

К 12.04 мск биткоин на крупнейшей криптовалютной бирже Binance снижался на 3,7%, до 63 650 долларов, Еthereum — на 1,36%, торгуясь возле отметки 4 145 долларов. Динамика приводится за сутки.

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