МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. ЦБ РФ не готов допускать на российский фондовый рынок ETF на биткоин, как это сделала ФРС США, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Банк России поддержал идею повысить лимит для инвестирования из ФНБ

"Нет, не готов", — ответила в ходе пресс-конференции она на вопрос, готов ли ЦБ РФ совершить аналогичный поступок.

Во вторник в США начал торговаться первый в стране ETF (торгуемый на бирже фонд — ред.), основанный на биткоине, и, согласно отчету Bloomberg, торговый оборот фонда в день дебюта на бирже достиг почти одного миллиарда долларов.