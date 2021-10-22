Набиуллина рассказала об отношении Банка России к биткоину
Наибиуллина заявила, что Банк России не допустит ETF а биткоин на российский рынок
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. ЦБ РФ не готов допускать на российский фондовый рынок ETF на биткоин, как это сделала ФРС США, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Нет, не готов", — ответила в ходе пресс-конференции она на вопрос, готов ли ЦБ РФ совершить аналогичный поступок.
Во вторник в США начал торговаться первый в стране ETF (торгуемый на бирже фонд — ред.), основанный на биткоине, и, согласно отчету Bloomberg, торговый оборот фонда в день дебюта на бирже достиг почти одного миллиарда долларов.