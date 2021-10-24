МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Президент Нигерии Мухаммаду Бухари в понедельник объявит о запуске новой цифровой валюты eNaira, говорится в пресс-релизе центробанка страны. Дерипаска призвал Банк России заняться криптовалютой всерьез

"Планируется, что президент Мухаммаду Бухари, известную как eNaira, в понедельник 25 октября 2021 года", — сообщает центробанк.

Отмечается, что центробанк в течение нескольких лет исследовал возможность создания цифровой валюты. Валюта eNaira призвана упростить проведение финансовых операций для всех слоев населения страны.

Центробанк подчеркивает, что продолжит сотрудничать с партнерами по разработке eNaira, чтобы обеспечить беспроблемную работу системы для всех пользователей, в особенности в сельских районах страны и для людей, не имеющих банковского счета.