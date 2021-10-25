МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт, Mastercard, заключила партнерское соглашение с криптоплатформой Bakkt, что позволит платежной системе расширить спектр возможных операций с криптовалютой для своих клиентов в США, сообщает Mastercard в пресс-релизе.

"Mastercard и Bakkt объявили о многостороннем партнерстве, чтобы облегчить торговым компаниям, банкам и финтех-компаниям в США внедрить и предложить широкий набор решений и услуг в работе с криптовалютой. Потребители, в свою очередь, почувствуют расширенный доступ к экосистеме цифровых активов", — говорится в сообщении Masterсard.

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Кроме того, партнерство с Bakkt позволит клиентам Mastecard предлагать своим потребителям программы лояльности, связанные с криптовалютой. Это означает, что банки и компании смогут награждать клиентов криптовалютой вместо традиционных баллов. Пользователи же, в свою очередь, смогут конвертировать криптовалюту для оплаты покупок.

MasterCard Inc. — оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. Число операций, осуществляемых посредством этой платежной системы, превышает 22 миллиарда в год.