МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Мошенники на фоне роста курса биткоина активизировали рассылку писем с предложениями инвестировать в этот вид криптовалюты, с помощью которой могут реализовать две схемы обмана людей: украсть их данные и заманить в финансовую пирамиду, убедилось РИА Новости и подтвердила руководитель проекта Общероссийского народного фронта "За права заёмщиков" Евгения Лазарева. Эксперт рассказал, что делать, если мошенники звонят со знакомого номера

Цена криптовалюты вернулась к росту после сентябрьского снижения на 7%, которое последовало после двух месяцев роста стоимости подряд в июле и августе — суммарно почти на 35%. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин во вторник торговался на уровне 62,36 тысячи долларов.

Корреспондент РИА Новости получил на свой электронный адрес сообщение о том, что биткоин "вновь пошел на рекорды", и что можно забрать себе "часть профита" — "около двух штук зеленых за сутки". При этом в письме не описаны механизмы инвестирования или использования криптовалюты, но очевидна игра на эмоциях и жадности: "не упустите, если не будете сомневаться, будете забирать такую сумму раз в сутки".

Как заявила Лазарева, подобные письма пришли нескольким десяткам граждан. Ответить на электронный адрес, с которого пришла рассылка невозможно, — сервер информирует, что такого электронного ящика не существует, это свидетельствует о спам-рассылке, пояснила эксперт.

"Как правило, манипулируя актуальной повесткой, мошенники легендируют таким образом фишинговые письма — при переходе по ссылке происходит кража идентификационных данных пользователя ("куки"/cookies файл) для рекламных целей или загрузки фоном вредоносного программного обеспечения", — пояснила Лазарева.

Кража цифрового профиля пользователя через cookie-файлы, где содержится вся информация жертвы — операционка, компьютер (ноутбук, планшет, смартфон), разрешение экрана, тип браузера, время активности, посещаемые страницы и вводимые пароли при тщательном анализе даст доступ к подробному психологическому портрету жертвы, к его личным кабинетам и аккаунтам, говорит эксперт. В таких случаях размер бедствия зависит только от усердия злоумышленников и их фантазии, добавила Лазарева.

Кроме того, в тексте письма есть призыв приглашать друзей и родственников, что является признаком пирамиды, так как привлекаются новые участники, сказала она. "Вполне возможно, что злоумышленники в таких рассылках реализуют как обе схемы, так и каждую в отдельности под предлогом "гарантированного ежедневного" заработка на крипте", — отметила эксперт.

Если говорить о потерях граждан в пирамидах, то "начинаться всё может с символических тысячи-другой", а закончиться миллионными кредитами и потерей всего нажитого, указала Лазарева.